Drie personen gedood in Fresno door man die ‘witte mensen haat’

Door een schietpartij in de Amerikaanse stad Fresno zijn gisteren drie personen om het leven gekomen. De dader zou voor de moorden hebben geroepen dat hij “witte mensen haat”. Ook zou de dader in het Arabisch ‘God is groot’ hebben geroepen, meldt persbureau AP. De drie blanke slachtoffers werden gedood vlakbij een katholieke instelling waar vrijwilligerswerk wordt verricht. Na de schietpartij heeft de politie een 39-jarige man aangehouden. De verdachte werd al gezocht in verband met een andere schietpartij, waarbij vorige week een bewaker in een hotel werd neergeschoten. Volgens de politie van Fresno is de schietpartij geen terreurdaad.