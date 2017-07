Drie ingevroren baby’s gevonden in Lorient

In de Franse havenstad Lorient is woensdag een lugubere ontdekking gedaan. In een koelruimte van een vissersboot en in de woning van een 50-jarige vrouw zijn respectievelijk één en twee baby’s gevonden. De vrouw, mogelijk de moeder van de dode kindjes, is volgens Franse media aangehouden. De politie gaat onderzoek doen naar de doodsoorzaak van de kindjes. Hoe oud de slachtoffertjes waren en in hoeverre de zwangerschap voltooid was, is niet duidelijk. Hoewel diverse Franse media van ’foetussen’ spreken, schrijven lokale media dat het om pasgeboren baby’s gaat.