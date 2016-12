De vooruitzichten voor Suriname Airways zien er goed uit. Directeur Robbi Lachmising heeft al verschillende ideeën hoe het bedrijf dat al jaren in zwaar weer verkeert , uit de rode cijfers te tillen. Bij zijn aantreden in juni had de SLM topman reeds aangegeven het tij binnen het luchtvaartbedrijf binnen twee jaar te zullen keren. De actiepunten om dat te realiseren zijn al ingezet.