Donald Tusk noemt Brits aanbod rechten EU-burgers ‘beneden verwachting’

Het voorstel van de Britse premier Theresa May om de rechten van EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk na de brexit in te vullen is “beneden verwachting”. Dat vindt EU-president Donald Tusk, zei hij vrijdag na afloop van de EU-top in Brussel.

Volgens Tusk bestaat het risico dat met de plannen van May de positie van EU-burgers verslechtert. Ook andere leiders liepen bepaald niet over van enthousiasme. Dit is geen doorbraak, zei bondskanselier Angela Merkel. De Belgische premier Charles Michel vindt de plannen vaag, en premier Mark Rutte heeft nog ”duizend vragen”. Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker: “Deze eerste stap is nog niet voldoende”. Vertegenwoordigers van de 3 miljoen EU-burgers die in het Verenigd Koninkrijk wonen, hadden er geen goed woord voor over. May stelde voor dat EU-burgers die vijf jaar of langer legaal in het Verenigd Koninkrijk wonen, een verblijfsstatus krijgen na het Britse vertrek uit de EU. Ze noemde het een ”fair” voorstel. Er is echter nog veel onzeker. De Britten komen maandag met meer details. EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier gaat het plan vervolgens analyseren en komt dan met een reactie.