Donald Trump nodigt Palestijnse leider Abbas uit in Witte Huis

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de Palestijnse leider Mahmoud Abbas uitgenodigd in het Witte Huis. Beide leiders spraken elkaar gisteren via de telefoon. Dat heeft volgens beide partijen geresulteerd in een afspraak elkaar gauw te ontmoeten om te praten over het weer op gang helpen van het vredesproces. “President Trump heeft zijn betrokkenheid getoond ten aanzien van een vredesproces dat zal leiden tot echte vrede tussen Palestijnen en Israëliërs”, zei Abbas’ woordvoerder Nabil Abu Rdainah. De Palestijnen vrezen dat Washington op de hand is van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, die enkele weken geleden al op bezoek mocht komen. Trump zei na het onderhoud dat hij ook zou kunnen leven met een één-staat-oplossing. Dat zou betekenen dat de Palestijnen geen eigen staat krijgen op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook.