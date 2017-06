DOE voorzitter Breeveld: “ Ontslag Van der San verwacht baar”

Het ontslag van Eugene Van der San was te verwachten zegt Carl Breeveld voorzitter van DOE. President Desi Bouterse kon niet er om heen de justitie minister te ontslaan vanwege zijn verre gaande uitlatingen. Dit deelde het staatshoofd Van der San ook mee in een kort overleg alvorens die zijn portefeuille indiende. De DOE voorzitter zegt dat Van der San weliswaar over de nodige competentie beschikt.

Breeveld, zegt dat de NDP intern veel heeft om op te lossen. Hij is van mening dat strubbelingen binnen een regering te voorkomen zijn door goede communicatie

Het volk betaalt steeds weer het gelag voor misstanden die ontstaan door ministers die niet berekend zijn voor de juiste post. Breeveld ziet graag dat de volgende minister van Justitie en Politie ook wordt onderworpen aan een gedegen onderzoek.

Carl Breeveld, Doe voorzitter in reactie op het ontslag van Eugene Van der San als minister van Justitie en Politie.