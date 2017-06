Dodson ziet geen bewijs zandafgravingen Braamspunt

Doet milieuprotest af als stemmingmakerij

Minister Regillio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) beweert ten stelligste geen bewijs te zien over nachtelijke zandafgravingen bij Braamspunt. Volgens de bewindsman gebeuren de activiteiten volgens de afgesproken regels, verantwoorden de zandafgravers zich op tijd en wordt er regelmatig controle uitgevoerd. Zo reageert hij op beweringen van milieuactivisten onder wie Erlan Sleur.

Sleur vindt dat de aanklacht die ruim drie weken geleden is ingediend bij de procureur-generaal, niet serieus wordt genomen. Noch de pg noch de NH-bewindsman hebben naar aanleiding van de berichtgeving rond het protest van de milieuorganisaties, de moeite genomen hem voor een persoonlijk onderhoud uit te nodigen.

De milieuactivist koestert geen hoop meer dat de zandafgravingen bij Braamspunt gestopt zullen worden. Voor Sleur was het indienen van deze aanklacht bij de PG zijn laatste hoop om op die manier ervoor te kunnen zorgen dat er gestopt kon worden met de zandafgravingen te Braamspunt. Hij noemt het een kwalijke zaak dat er op zo een manier wordt gespeeld met belangen van heel het land.

Milieuactivist en voorzitter van Probios, Erlan Sleur, die niet te spreken is over de manier waarop autoriteiten omspringen met nationale belangen.

Volgens minister Dodson is de impact van de zandafgravingen op het milieu minimaal te noemen. Het toestaan van de zandafgravingen bij Braamspunt is voor hem een weloverwogen besluit geweest en één die is gebaseerd op wetenschappelijke data.

Minister Regillio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen. Hij blijft erbij dat de concessionarissen hun werkzaamheden op Braamspunt volgens de regels verrichten. Het beeldmateriaal dat geschoten is over de nachtelijke afgravingen beweerd de minister ook nog niet onder ogen te hebben gehad.