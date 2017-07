Dodental ontploffing tankauto Pakistan loopt op naar meer dan 200

Het dodental van het ongeluk met een tankauto in Pakistan is na ruim een week opgelopen tot meer dan 200. Dat meldt een Pakistaanse krant op basis van bronnen in ziekenhuizen. Meer dan zestig mensen liggen nog in het ziekenhuis, schrijft de krant. Op zondag 25 juni verongelukte een tankwagen met 25.000 liter olie op een snelweg in het oosten van Pakistan. Veel omstanders waren erop afgekomen in de hoop wat olie te bemachtigen, waarna de tank explodeerde. Onder de slachtoffers waren vrouwen en kinderen met potjes en emmers. De identificatie werd bemoeilijkt doordat veel lichamen waren verkoold. Vorige week werd een collectieve begrafenis gehouden voor 130 slachtoffers