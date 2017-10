Dodental in Puerto Rico loopt fors op

Het dodental in Puerto Rico is opgelopen tot 34. Dat heeft de woordvoerder van gouverneur Ricardo Rosselló Nevares bekendgemaakt. Het aantal doden door de orkaan stond dagenlang op zestien. De Amerikaanse president Donald Trump zei gisteren tijdens zijn bezoek aan het rampgebied dat hij het dodental van zestien nog vond meevallen “als je het vergelijkt met een echte ramp, zoals Katrina”. In 2005 eiste die orkaan het leven van ruim 1800 mensen. Op Puerto Rico zijn negentien mensen direct omgekomen door orkaan Maria. De anderen zijn overleden door de gevolgen van de orkaan. Zo zijn drie zieke inwoners overleden, omdat ze door de verwoestingen niet meer konden worden behandeld. Veel ziekenhuizen op het eiland zitten nog zonder stroom. De autoriteiten op het eiland verwachten dan ook dat het dodental verder zal oplopen, ook omdat er een tekort aan water en voedsel is. Verder wordt verwacht dat mensen zullen omkomen door de hitte nu de airconditioning het niet doet. Er wordt daarnaast ook rekening gehouden met dodelijke slachtoffers in de afgelegen gebieden die de autoriteiten nog steeds niet kunnen bereiken. Grote delen van Puerto Rico zijn twee weken na de orkaan nog van de buitenwereld afgesloten. Informatie uit die gebieden komt maar mondjesmaat bij de regering in de hoofdstad San Juan terecht. De geschatte schade als gevolg van de orkaan is ongeveer 90 miljard dollar.