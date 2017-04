Dodental cycloon Debbie in Australië loopt op naar vijf

Het aantal dodelijke slachtoffers van de cycloon Debbie, die afgelopen week over de Australische deelstaten Queensland en New South Wales trok en daar zware overstromingen veroorzaakte, is opgelopen naar vijf.De lichamen van een vrouw (43), haar dochter (11) en haar zoon (7) werden dinsdag door politieduikers geborgen uit een gezonken auto in de rivier Tweed in New South Wales. De wagen raakte maandag van een modderige weg en kwam in de rivier terecht, meldt AP. De enige overlevende van het drama is een 8-jarig meisje, dat met de hulp van haar moeder uit de zinkende auto wist te ontsnappen en voorbijgangers attendeerde. Het familiedrama brengt het dodental van cycloon Debbie naar vijf mensen. Drie mensen worden nog vermist. Tienduizenden inwoners van de getroffen deelstaten werden geëvacueerd vanwege de overstromingen die door de storm werden veroorzaakt.