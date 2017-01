Dodental bombardement vluchtelingenkamp Nigeria stijgt naar zeventig

Het dodental van de luchtaanvallen op een vluchtelingenkamp in Nigeria is woensdag gestegen naar zeventig. De strijdkrachten van het land dachten dat ze een kamp van terreurgroep Boko Haram bestookten. Bij de aanval zijn ook minstens honderd gewonden gevallen. De aanvallen werden dinsdagochtend uitgevoerd bij de plaats Rann bij de grens met Kameroen in de noordoostelijke staat Borno, een bolwerk van Boko Haram. Onder de slachtoffers zijn zes hulpverleners van het Internationale Rode Kruis, maakt de organisatie bekend. Of ook medewerkers van Artsen zonder Grenzen zijn omgekomen, is nog niet bekend. Boko Haram is al zeven jaar actief in het noordoosten van het land. De islamistische beweging wil westerse invloeden uitbannen en een kalifaat oprichten. De afgelopen weken is de groep actiever geworden.