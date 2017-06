Dodental aanslagen Londen stijgt naar acht

Het dodental na de aanslagen in Londen van afgelopen zaterdag is gestegen naar acht. Vandaag is het lichaam van een vermiste Fransman uit het water van de Theems gehaald.

De Britse politie bevestigt de vondst. Bij de aanslag raakten dit weekend vijftig mensen gewond, van wie er nog tien in kritieke toestand in het ziekenhuis liggen. Drie mannen reden met een busje in op een groep mensen op de London Brigde in het centrum van de stad. Daarna staken ze willekeurig mensen neer. De drie aanslagplegers werden door de politie doodgeschoten. De politie heeft vandaag opnieuw aanhoudingen verricht in het onderzoek. De aanslagen zijn opgeëist door IS. Het is de tweede keer in korte tijd dat Groot-Brittannië wordt opgeschrikt door terroristische aanslagen. Morgen stemmen de Britten voor een nieuw parlement. Premier Theresa May zei gisteravond dat ze strenger wil optreden tegen terrorisme en dat ze hiervoor enkele mensenrechtenwetten wil versoepelen. Het is waarschijnlijk dat de aanslagen de verkiezingsuitslag deels zullen bepalen.