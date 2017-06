De brandweer in Portugal heeft de bosbranden in het midden van het land bijna geblust. De brandhaard in de plaats Pedrógão Grande is bijna uit. Meer dan 1200 brandweerlieden proberen te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De bosbranden in Portugal zijn met 64 doden de dodelijkste in Europa sinds de branden in Griekenland in 2007 en in Zuid-Frankrijk in 1949. Vandaag wordt er in het land een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers.