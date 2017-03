Dochter Trump krijgt officiële functie

Ivanka Trump, de oudste dochter van de Amerikaanse president, krijgt een officiële overheidsfunctie. Ze wordt net als haar man adviseur van haar vader, maar krijgt er niet voor betaald. Ivanka had al een kantoor in het Witte Huis en zou aanvankelijk slechts een informele rol spelen. Daar kwam echter kritiek op, omdat ze zich dan niet aan allerlei regels zou hoeven houden. In een statement zei de dochter van Donald dat ze na de kritiek besloten heeft om een officiële onbetaalde werknemer van het Witte Huis te worden, zodat ze zich aan alle regels voor overheidsfunctionarissen dient te houden. Ivanka krijgt de titel ’assistent van de president’. Haar man Jared Kushner is ’senior adviseur van de president’.