DNA-leden willen ander systeem brandstofprijs

Parlementsleden van zowel oppositie als coalitie zijn van mening dat de regering liever een ander systeem hanteert om de brandstofprijs vast te stellen. Zoals het systeem nu werkt, is de prijs afhankelijk van diverse ontwikkelingen en factoren en vertoont soms een stijgende of dalende trend. De parlementariërs vinden dat frustrerend voor de samenleving.

Ook de minister van Handel, Industrie en Toerisme, Ferdinand Welzijn, vindt de huidige methode niet volmaakt. Vandaar dat vanaf het begin besloten was dat na drie maanden geëvalueerd zal worden.

Welzijn vindt dat we zo niet door kunnen gaan om bijna iedere week, om de twee weken of drie weken een andere brandstofprijs hebben. NDP-fractielid Melvin Bouva pleitte voor een systeem waarbij sprake is van meer rust en stabiliteit. Er dient een model te worden gehanteerd waarbij voor een langere periode, zij het voor een maand of twee, een prijs wordt vastgesteld. Ook moet er meer controle komen. Te grote verschillen tussen de prijzen van de twee oliemaatschappijen Sol en Gow2 roepen veel vragen op.

Carl Breeveld van DOE vindt de abrupte bekendmakingen van de nieuwe brandstofprijzen storend. Dit is niet alleen voor de automobilist die aan de pomp merkt dat terwijl hij tankt de prijs omhoog gaat, maar ook voor de pomphouder. Er dient een systeem te komen dat meer orde en rust brengt. Ook president Desi Bouterse erkende de complexiteit rond de brandstofprijs. Hij suggereerde dat De Nationale Assemblee zich misschien zou moeten buigen over deze kwestie en unaniem besluiten dat de prijs volledig marktconform moet worden.