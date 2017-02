De regering is gisteren om opheldering gevraagd over de wederom vastgelopen besprekingen met de bond van Leraren over het herwaarderingsprogramma.

Concrete voorstellen of opdrachten zijn er niet meegegeven aan de regering maar was er sprake van kritiek vanuit de oppositie en ondersteuning van de coalitie naar de regering.

De oppositie hield de regering voor dat zij in de fout gaat door zonder ruggenspraak met de BVL het herwaarderingsprogramma wilt doorvoeren.