DNA behandelt eigen begroting achter gesloten deuren

Besprekingen over de besteding van staatsgelden door De Nationale Assemblee zijn geen aangelegenheid van de samenleving.

Dit werd gisteren duidelijk toen parlementariër Krishna Mathoera vragen stelde over de financiële verslagen van het parlement.

DNA-voorzitter Jennifer Geerlings-Simons en Andre Misiekaba, voorzitter van de huishoudelijke commissie konden het niet appreciëren dat Mathoera in het openbaar deze zaak aan de kaart stelde.

Geerlings maakte het wel duidelijk dat sinds zij de leiding heeft bij het parlement er een begroting wordt opgesteld en gepubliceerd op de website van het parlement. Eerder gebeurde dit niet.

Echter behoud het parlement zich het recht om achter gesloten deuren haar eigen begroting op te stellen en te behandelen.

Dit terwijl de begroting van de regering wel in het openbaar besproken wordt en van commentaar bediend:

Dat waren enkele fragmenten uit de begrotingsbehandeling maandagavond in de Nationale Assemblee. Aan het woord kwamen voorziter Geerlings-Simons, ND fractieleider Misikaba en Krishna Mathura van de VHP.