Discussie toekomst EU leidt tot kopzorgen

Het debat over hoe het verder moet met de toekomst van de EU leidt tot spanningen tussen lidstaten en de Europese Commissie.

Op 25 maart viert de EU in Rome het feit dat het precies zestig jaar geleden is dat het Verdrag van Rome werd getekend, het begin van de Europese samenwerking tussen zes lidstaten van het eerste uur, waaronder Nederland. Het is de bedoeling dat er dan handtekeningen worden gezet door 27 EU-landen (uitgezonderd Groot-Brittannië) onder een tekst waarin de leiders duidelijk maken hoe het verder moet met de Unie na de Brexit.

Maar daar beginnen de problemen. Commissie-voorzitter Jean-Claude Juncker wil ‘Rome’ markeren als het begin van een proces over het denken over de toekomst, niet het einde ervan en heeft ambitieuze plannen. Hij werkt aan een zogeheten ‘white paper’.

Regeringsleiders zitten echter niet te wachten op Junckers inbreng, gericht op het verder laten integreren van de EU. Landen als Duitsland en Nederland lopen voorop om het pragmatisme te belijden. Het idee van een steeds hechter wordende Unie laten zij los. Zij neigen naar een model waarin kopgroepjes van landen initiatief kunnen nemen, landen die daar geen zin in hebben mogen rustig afhaken. Een EU van verschillende snelheden dus.

Een Europese top die gepland staat voor 9 en 10 maart zal naar verwachting in het teken staan van de discussie over Rome en de toekomst.