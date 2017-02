“Dis na mi slag en mi de bereid fu tyar en.” Woorden van president Desi Bouterse vanochtend vroeg op het Plein van de Revolutie aan de Waterkant.

Het is vandaag 25 februari, op deze dag werd 37 jaar geleden een staatsgreep gepleegd door Desi Bouterse en 15 andere sergeanten. De coup werd vanochtend iets na middernacht herdacht met een redelijk goed opgekomen publiek. In tegenstelling tot voorgaande jaren was Bouterse dit jaar vrij mild in zijn toespraak. Hij schonk opvallend veel tijd aan zelfevaluatie en toonde zich bereid in te staan voor alle consequenties die de militaire periode met zich meebracht.

De leider van de revolutie stond ook lang stil bij het heengaan van zijn voormalige strijdmakker Badrisein Sital. De afgelopen jaren boterde het niet tussen Sital en Bouterse. Desondanks vroeg de leider van de revolutie zijn aanhangers Sital niet te veroordelen, maar stil te staan bij de bijdragen die hij heeft geleverd aan land en volk.

Aan het woord kwamen ook de NDP toppers Jennifer Simons en Andre Misikaba. Geerling-Simons legde de nadruk op de gedachte achter de revolutie die nog recht overeind staat maar nog niet volledig tot wasdom is gekomen. Het gaat volgens Simons om nationalisme, natievorming en productie.

Andre Misikaba was lovend over de zaken die daar de basis voor vormden. Op Bouterse deed hij het beroep om nog harder te trekken aan deze idealen en als dit moet betekenen dat er koppen moeten rollen, moet dat maag gebeuren.

