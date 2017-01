Directeur Handel en Industrie Reina Raveles ontheven

Reina Ravales is ontheven als directeur op het ministerie van Handel en Industrie. Dat bevestigt minister Sieglien Burleson aan Starnieuws. De functie wordt waargenomen door de onderdirecteur administratieve diensten. Ravales is in oktober 2015 aangetreden als directeur. Minister Burleson zegt aan Starnieuws dat een verschil van inzichten aan de basis ligt van de ontheffing. Zo moest de minister sommige besluiten, genomen door de directeur, via de media vernemen. Gesprekken om beter met elkaar te communiceren, hebben niet geholpen.