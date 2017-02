Diplomatieke crisis tussen Mexico en Israël voorbij na verontschuldigingen

De diplomatieke ruzie tussen Mexico en Israël naar aanleiding van een twitterbericht over de geplande muur tussen Mexico en VS door de Israëlische premier Netanyahu is bijgelegd. De Israëlische president Rivlin belde zijn Mexicaans ambtsgenoot gisteren op om zijn excuses te maken. In de bewuste tweet noemde Netanyahu het plan voor een muur tussen de VS en Mexico van de Amerikaanse president Trump afgelopen zaterdag een “geweldig idee”. Mexico riep de Israëlische ambassadeur op het matje. Per telefoon legde Rivlin president Enrique Peňa Nieto uit dat sprake was van een misverstand en bood zijn excuses aan voor het krenken van de Mexicaanse gevoelens, schrijft Haaretz.