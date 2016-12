Dierenrechtenactivist Cynthia Ashruf blij met Dierenwelzijnswet

Aanpak echter laat veel te wensen over

Cynthia Ashruf, dierenactiviste en voorzitter van de Henk Abrahamstichting, is blij dat de Dierenwelzijnswet eindelijk is aangenomen. Op 20 december is de initiatiefwet van Jennifer Geerlings-Simons (NDP) en Carl Breeveld (DOE) met algemene stemmen goedgekeurd. Ashruf houdt desondanks een slag om de arm. Aanpassingen aan de wet zullen per staatsbesluit worden gepleegd. De activiste had het beter gevonden, als dierenorganisaties meer inspraak hadden gekregen bij de totstandkoming van de Dierenwelzijnswet. Dit is er mede de oorzaak van geweest dat er bij de behandeling van de wet in het parlement, geen vertegenwoordigers van de Henk Abrahams Stichting aanwezig waren.

Het heeft zowel de initiatiefnemers als de commissie van rapporteurs heel wat tijd gekost deze wet uiteindelijk aangenomen te krijgen, zegt initiatiefnemer Carl Breeveld. Hij is van mening dat er nu gericht aandacht zal worden besteedt aan dieren in Suriname.

Huan Graanoogst is een dierenliefhebber. Als hobbyist houdt hij een aantal slangen en een spin thuis. Hij vindt het goed dat er een Dierenwelzijnswet is aangenomen. Maar wat dat voor hem en zijn hobby precies betekent, weet hij niet.

Dat was Huan Graanoogst. Daarvoor hoorde u Carl Breeveld en Cynthia Ashruf over de Dierenwelzijnswet, die op 20 december is aangenomen. Na de afkondiging van de wet door de president, middels het Staatsblad, zal er aan deze wet gewerkt moeten worden met staatsbesluiten. Hierdoor moet het concreter worden. Dat moet binnen zes maanden het geval zijn.