Dertig dagen gevangenisstraf voor Russische oppositieleider Navalny

De rechtbank van Moskou heeft de Russische oppositieleider Alexei Navalny een gevangenisstraf van dertig dagen opgelegd vanwege het organiseren van ongeoorloofde demonstraties. Dat melden AP en Reuters. De Poetin-criticus heeft volgens de rechter meerdere malen de wet op het gebied van het organiseren van openbare evenementen overtreden. Navalny werd maandag opgepakt bij zijn huis in Moskou. Hij had zijn aanhangers opgeroepen te demonstreren tegen fraude en corruptie.

Het Russische Openbaar Ministerie had al gewaarschuwd dat de politie zou ingrijpen tegen elke betoging waarvoor geen vergunning is afgegeven. Navalny kreeg eerder toestemming om de demonstratie op een andere locatie te houden, meldt de BBC. Hij zei dat hij de demonstratie verplaatst had omdat de autoriteiten hebben geprobeerd de demonstranten te “vernederen”. In de tweede stad van Rusland, Sint-Petersburg, gingen ongeveer 3.500 demonstranten de straten op in een onaangekondigd protest. De politie arresteerde vijfhonderd mensen die meededen met de demonstratie tegen het Kremlin, meldt het Russische ministerie van Binnelandse Zaken.