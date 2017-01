Een Braziliaanse wetenschappelijk onderzoeker ging tijdens de jaarwisseling met meerdere vuurwapens naar het nieuwjaarsfeestje van zijn ex-vrouw en doodde haar, hun zoon en tien andere aanwezigen. Vervolgens pleegde de man zelfmoord. Vier mensen raakten gewond. Buren dachten dat vuurwerk werd afgeschoten. Het drama vond plaats in de stad Campinas, ten noordwesten van São Paulo. Over de motieven van de dader is volgens Braziliaanse media nog niets bekend.