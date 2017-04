Demonstranten in de VS de straat op vanwege honderdste dag van Trump

In de Verenigde Staten zijn vandaag vele tienduizenden mensen de straat op gegaan vanwege de honderdste dag dat Donald Trump in het Witte Huis zit. Zij willen hiermee vooral hun zorgen uiten over zijn klimaatbeleid. Ook is zijn harde immigratiebeleid een doorn in het oog van veel demonstranten. Het is niet de eerste keer dat mensen de straat op gaan om hun onvrede over de nieuwe president van Amerika kenbaar te maken. De protesten van vandaag zijn georganiseerd door het platform The Peoples Climate Marches. De organisatie wil aandacht blijven vragen voor de klimaatproblemen in aanloop naar de nieuwe verkiezingen voor het Congres in 2018 en de presidentsverkiezingen in 2020.

Trump heeft in de eerste honderd dagen in het Witte Huis duidelijk gemaakt dat hij niet van plan is veel te gaan doen aan de klimaatveranderingen. Hij stelde een klimaatscepticus aan voor het hoogste milieu-ambt in zijn regering en wil vrijwel al het geld voor wetenschappelijk onderzoek over dit onderwerp weg bezuinigen. Trump gelooft niet in bio-energie en wil juist het gebruik van steenkool bevorderen. Al tijdens zijn campagne noemde Trump de opwarming van de aarde meerdere malen een ‘hoax’ die is bedacht door de Chinezen. Het Witte Huis onder Trump verwerpt alle wetenschappelijke onderzoeken die stellen dat de opwarming van de aarde in de toekomst desastreuze gevolgen gaat hebben.

Wereldwijd vonden er vorige week zaterdag ‘Marches for Sciences’ plaats, waarmee ook niet-Amerikanen hun zorgen over Trump en zijn klimaatbeleid kenbaar wilden maken.