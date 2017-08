Democratische gouverneur stapt over naar Republikeinen

Jim Justice, de Democratische gouverneur van de Amerikaanse staat West-Virginia, stapt over naar de Republikeinen. Dat zei Justice donderdag terwijl hij met Trump op het podium stond bij een partijbijeenkomst in de stad Huntington. De 66-jarige Justice stond bekend als conservatieve Democraat. “De Democraten staan steeds verder van mij weg. Ik kan je niet meer helpen als Democraat, dus ik registreer me als Republikein”, zei Justice. Justice was pas sinds januari gouverneur van West-Virginia, nadat hij in november 2016 de verkiezingen won. Met een geschat vermogen van ongeveer anderhalf miljard euro is hij een van de rijkste politici van de Verenigde Staten. Justice wisselde al vaker van partij. Volgens The Washington Post stond hij tot 2015 als Republikein geregistreerd.