Democraten weigerden medewerking met FBI

De leiding van de Democratische Partij in de VS wilde niet dat de FBI gehackte servers van de partij onderzocht. Ondanks herhaalde verzoeken van de kant van de Amerikaanse recherche (FBI) weigerde de partij dat. Dit heeft FBI-chef James Comey gisteren tegen de commissie Inlichtingen van de Amerikaanse Senaat verklaard. Comey zei niet te weten waarom de Democraten weigerden. In Amerika is een begin gemaakt met hoorzittingen van de commissie, vooral over cyberaanvallen die op de computersystemen van de Amerikaanse partijen zouden zijn gedaan in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 8 november. Het Kremlin zou zich door te hacken met de stembusgang hebben willen bemoeien in het voordeel van Donald Trump. Rusland ontkent dat ten stelligste.