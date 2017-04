Governor verwacht eind mei meer duidelijkheid over verkoop aandelen

De Surinaamsche Bank is na een turbulente periode, met het vertrek van directeur Sigmund Proeve als eindresultaat, weer in rustig vaarwater. Dat zegt de governor van de Centrale Bank Glenn Gersie. In de tweede week van januari leidde een geschil tussen de Raad van Commissarissen en Proeve tot de schorsing van laatstgenoemde.