De Motor Surveillance Dienst vordert 33 rijbewijzen in

De Motor Surveillance Dienst (MSD) van de politie heeft van 28 mei tot en met 3 juni tijdens verkeerscontroles 33 rijbewijzen ingevorderd. Het gaat autobestuurders die de maximumsnelheid overschreden; één van ze beschikte niet eens over een rijbewijs. Personen werden ook beboet voor: niet gekeurde auto’s, het rijden zonder de veiligheidsgordel om, het handmatig gebruiken van de mobiele telefoon in het verkeer, stoppen op dusdanige wijze dat het overig verkeer er last van ondervindt, het rijden zonder nummerplaat en het rijden door rood.