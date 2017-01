De inauguratie van Trump van uur tot uur

Het tijdperk Obama is voorbij: vandaag wordt Donald J. Trump beëdigd als 45e president van de Verenigde Staten van Amerika. Dit staat er vrijdag en zaterdag allemaal te gebeuren in Washington. De ceremonie gaat van start met een aantal muzikale optredens. Veel artiesten – van Andrea Bocelli tot de officiële Bruce Springsteen-coverband – bedankten voor de eer, maar de 16-jarige Jackie Evancho, The Rockettes en het Mormoonse Tabernakelkoor zullen wel nummers ten gehore brengen. Op datzelfde moment drinkt Trump met president Obama en zijn vrouw Michelle een kop koffie in het Witte Huis.

Dit is het laatste gesprek tussen de oude en de nieuwe leider voor de eed. Achtereenvolgens worden Mike Pence en Donald Trump ingezworen als nieuwe vicepresident en president van Amerika. Tientallen Democratische leden van het Huis van Afgevaardigden wonen de inauguratie niet bij. Zij protesteren hiermee tegen de manier waarop Trump eerder deze week de iconische donkere mensenrechtenactivist John Lewis schoffeerde. De ceremonie wordt geleid door John Roberts, het Republikeinse hoofd van het Hooggerechtshof. Trump gebruikt twee bijbels: het exemplaar waar Abraham Lincoln de eed op aflegde in 1861 en een exemplaar dat Trump van zijn moeder kreeg bij zijn eigen diploma-uitreiking. Tijdens de ceremonie zijn er 30.000 agenten en andere overheidsambtenaren op straat om de veiligheid te garanderen. Rugzakken en andere opvallende tassen zijn niet toegestaan in een straal van enkele kilometers rond het Capitool en de route van de Parade.