DC Jerry Miranda: Markten vereisen rehabilitatie; veiligheidsaspect geniet prioriteit

Er wordt al geruime tijd gesproken over het rehabiliteren van de diverse markten. Zowel de grote markt aan de Waterkant als in het verlengde daarvan, de naast gelegen Vreedzaam markt. Als districtscommissaris van Paramaribo Noord – Oost heeft Jerry Miranda steeds gezegd dat het marktwezen ordening verdiend. Daaronder valt ook het neerhalen of verwijderen van aangebouwde ‘units’. Deze bouwsels vallen veelal buiten de geldende veiligheidsnormen.

Dc Miranda beseft dat het één en ander niet binnen de kortste keren kan worden aangepakt. Het gaat om de broodwinning van een aantal mensen en dit moet niet licht worden opgevat. Maar, de rehabilitatie gaat wel moeten plaatsvinden, zegt hij.

Tot zover districtscommissaris Jerry Miranda, over de voorgenomen rehabilitatie van onder meer de markten, gelegen aan de Waterkant. Hij zegt zich enigszins terug te kunnen vinden in het geheel. Maar het moet duidelijk zijn dat het in eerste instantie om de veiligheid van mensen gaat, meent de dc. De bouwsels rondom bijvoorbeeld de Vreedzaam markt worden echter niet op stel en sprong verwijderd, zegt dc Miranda.