Dc Daniël oriënteert zich in getroffen gebieden Marowijne

Districtscommissaris (dc) Fred Daniël heeft zich georiënteerd in de door water getroffen gebieden als gevolg van extreme regenval in Marowijne. Samen met zijn team wordt de schade in kaart gebracht. Er is ook contact gemaakt met het Nationaal Coördinatie Centrum Rampenbeheersing (NCCR). De dc staat aan het hoofd van een crisisteam dat de zaken monitort.

Door de zware neerslag zijn verschillende gebieden in Marowijne blank komen te staan. De watermassa welke met volle kracht vanaf de zuidelijke richting kwam, heeft aanzienlijke schade aangericht aan de berm van de Oost-West verbinding bij km 119, nabij Moengotapoe. Automobilisten waren genoodzaakt stapvoets te rijden om niet meegesleurd te worden door het water dat over de straat stroomt. Diverse huizen in het ressort Moengo zijn flink onder water gelopen. Het water heeft op bepaalde erven een hoogte van 1.50 m bereikt. Er is in sommige gevallen zelfs sprake van een levensgevaarlijke situatie.

Bewoners aan de Lijn- en de Burnside weg zijn radeloos vanwege de enorme schade aan hun inboedel. Enkele scholen waren genoodzaakt te sluiten vanwege wateroverlast. Ook de dorpen Akalekondre en Dangtapu hebben te kampen met enorme wateroverlast. Het water dat zeer moeizaam wegtrekt, heeft aanzienlijke schade veroorzaakt. Van meerdere getroffen dorpen langs de Cotticarivier komt de informatie langzaam binnenstromen bij het commissariaat. In het dorp Wanhati langs de Cotticarivier is in de nacht van 16 mei op 17 mei een neerslag van 193.5 mm gemeten.

De noodhulp is tot nog toe matig op gang gekomen, terwijl de schade ook nog niet helemaal duidelijk is. De meeste bewoners in deze ressorten leven van landbouw. Hoe de kostgrondjes eruit zien, is nog niet duidelijk, maar gezien de enorme hoeveelheid regen, wordt het ergste verwacht. De dc en zijn hulpteam hebben wel een aanvang gemaakt, maar ze kijken ook uit naar NCCR om verder te gaan.