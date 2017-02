Dancehallartiest krijgt zestien maanden voor handel in marihuana

Danchehallartiest King Koyeba komt medio april op vrije voeten. Hij is gisteren door de rechter veroordeeld tot zestien maanden, waarvan tien voorwaardelijk voor het in bezit hebben en verkopen van marihuana. Dit meldt de Ware Tijd. Het Openbaar Ministerie had een straf van twee jaar geëist.

Op 15 oktober werd bij een inval in de woning van de artiest 563 gram marihuana ontdekt in de schooltas van zijn neefje. Koyeba zelf had 115 gram van het verboden spul bij zich. Hij zei de drugs te verkopen om zijn kinderen te verzorgen. De tweede verdachte in deze zaak, Jermain A., is veroordeeld tot twee jaar cel, waarvan tien maanden voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie had vier jaar cel geëist. Koyeba wees A. aan als de man bij wie hij de marihuana had gekocht. Bij deze verdachte trof de politie ruim zes kilo drugs aan.