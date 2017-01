Dader schietpartij Florida is Irak-veteraan

De man die gisteren vijf mensen doodschoot op de luchthaven van Fort Lauderdale is zeer waarschijnlijk een Irak-veteraan. Het zou gaan om de 26-jarige Esteban Santiago. Dit meldt de lokale sheriff. Waarschijnlijk handelde de schutter alleen. Hij bevond zich echter niet op de radar van de inlichtingendiensten wegens mogelijke banden met terroristen. Santiago, die bij zijn arrestatie een militair identiteitsbewijs bij zich droeg, had in november aan FBI-agenten verteld dat zijn geest werd beheerst en hij stemmen hoorde. Hij werd daarop naar een psychiatrische inrichting gestuurd, aldus een anonieme bron binnen justitie. De veteraan diende van 2007 tot 2016 in de Nationale Gardes van Puerto Rico en Alaska. Tijdens zijn diensttijd ontving hij meerdere militaire onderscheidingen. Santiago woonde in Alaska waar hij werkte voor een beveiligingsbedrijf.