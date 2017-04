Dader aanslag kerstmarkt Berlijn handelde alleen

De Tunesische terrorist Anis Amri, die op 19 december met een gestolen vrachtwagen een aanslag pleegde op een kerstmarkt in Berlijn, handelde alleen. Dat heeft procureur-generaal Peter Frank woensdag na bijna vier maanden onderzoek betiteld als vaststaand feit. Hoe Amri de Duitse hoofdstad kon ontvluchten, is echter nog steeds een raadsel. Drie videocamera’s hebben na de aanslag, die twaalf mensen het leven kostte, opnamen gemaakt van de 24-jarige terrorist. Op de beelden is Amri te zien met een rugzak. Uit de beelden bleek ook dat hij tussendoor andere schoenen heeft aangetrokken, wat erop duidt dat hij kort na de aanslag nog thuis is geweest. Pas op 21 december werd Amri weer gesignaleerd.