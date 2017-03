Cycloon kost leven aan 38 mensen op Madagaskar

De tropische cycloon Enawo, die dinsdag op Madagaskar aan land kwam, heeft het leven gekost aan 38 mensen, 180 mensen verwond en 53.000 anderen dakloos gemaakt. Het nationale rampenbureau van Madagascar maakte het slachtoffertal vandaag bekend, meldt AP. Het is aanzienlijk hoger dan eerdere schattingen, waarin werd gerept over vier doden en tienduizend ontheemden. Enawo bereikte windsnelheden van meer dan 230 kilometer per uur. Vooral de hoofdstad Antananarivo is zwaar getroffen, zei het rampenbureau. Daar zijn meer dan 32.000 mensen dakloos geraakt. Volgens het Rode Kruis kunnen tot zevenhonderdduizend mensen negatieve gevolgen ondervinden van de cycloon. Het was de krachtigste storm die landval maakte in Madagaskar sinds 2012, toen meer dan honderd mensen omkwamen door cycloon Giovanna.