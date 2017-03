Cycloon Debbie bereikt eilanden voor noordoostkust Australië

Cycloon Debbie koerst af op de kust van Queensland, in het noordoosten van Australië. “De zeer verwoestende kern” van de krachtige storm lag rond 3.00 uur (lokale tijd) boven de Whitsunday eilanden voor de kust van Queensland. Op het nabijgelegen eiland Hamilton werden windsnelheden van 178 kilometer per uur gemeten, meldt The Sydney Morning Herald.

Volgens het meteorologisch instituut neemt de Debbie, mogelijk de krachtigste cycloon in jaren, de komende uren in kracht toe en zijn windstoten van 260 kilometer per uur mogelijk als Debbie het vasteland bereikt. Het bureau waarschuwt voor overstromingen door hoge golven en zware regenval. De cycloon komt dinsdagochtend waarschijnlijk tussen de dorpen Ayr en Midge Point aan land. Vanwege de cycloon, die is uitgegroeid tot een storm van de op een na hoogste vierde categorie, hebben al duizenden mensen in Queensland gehoor gegeven aan de oproep om te evacueren. In de staat blijven de komende dagen honderden scholen dicht.