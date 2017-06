‘Cyberoorlog leger Verenigde Staten tegen IS stelt teleur’

Het Amerikaanse leger worstelt. De cyberstrategie die het gebruikte in Iran en Noord-Korea lijkt niet te werken in de strijd tegen Islamitische Staat. Dat schrijft The New York Times op basis van gesprekken met betrokkenen en experts. Sinds een jaar voert het Cyber Command van het Pentagon gerichte aanvallen uit op computersystemen van IS. De aanvallen moeten ervoor zorgen dat propaganda wordt tegengaan, dat minder nieuwe strijders zich aansluiten en dat het uitvoeren van betalingen moeilijker wordt gemaakt. Hetzelfde commandocentrum voerde eerder succesvol aanvallen uit op Iran en Noord-Korea, waar een nucleaire faciliteit en raketprogramma werden aangevallen. Tegelijkertijd benadrukken betrokkenen dat de aanvallen op Iran en Noord-Korea ook maar een tijdelijke impact hebben. Het is in de praktijk gewoon veel lastiger dan mensen denken. Het Cyber Command probeert bijvoorbeeld om de video’s van IS offline te halen. Dit wordt gezien als de meest geavanceerde cyberoperatie, schrijft de krant. In eerste instantie leek het een succes te worden, want de video’s verdwenen. Maar later bleken ze toch weer op te duiken.