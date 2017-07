Curaçaose oud-premier Gerrit Schotte krijgt drie jaar cel wegens corruptie

De Curaçaose oud-premier Gerrit Schotte is vrijdag in hoger beroep wederom veroordeeld tot drie jaar celstraf voor witwassen, ambtelijke corruptie en valsheid in geschrifte. Schotte werd in 2016 veroordeeld tot drie jaar cel, maar weigerde zich bij dat vonnis neer te leggen.

Het Openbaar Ministerie van Curaçao eiste in hoger beroep ook een gevangenisstraf van drie jaar. Schotte ontving geld van de Italiaanse casinobaas Francesco Corallo om zijn verkiezingscampagne mee te financieren. In ruil daarvoor kreeg Corallo vergaande politieke invloed binnen de MFK, nu de grootste oppositiepartij van het eiland. Hij kreeg zelfs een stem bij de benoeming van ministers en de commissaris van de Centrale Bank. Naast zijn celstraf mocht Schotte zich van de rechter vijf jaar lang niet verkiesbaar stellen, ook die straf blijft staan. De echtgenote van Schotte, Cicely van der Dijs, werd vorig jaar ook veroordeeld wegens valsheid in geschrifte en witwassen. Ze kreeg negen maanden cel opgelegd en ging ook in hoger beroep.