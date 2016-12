cuba-voert-verbod-in-op-vererering-van-castro

De Cubaanse Nationale Vergadering heeft gisteren een wetsvoorstel goedgekeurd dat het verbiedt om monumenten op te richten voor Fidel Castro of openbare plekken naar hem te vernoemen. Dit is in lijn met de laatste wens van de in november overleden Castro, die altijd zei dat hij geen persoonlijkheidscultus wilde. De wet verbiedt kunstenaars niet om de beeltenis van Castro te gebruiken in muziek, dans, cinema of andere visuele kunsten. Foto’s van ‘El Commandante’ die hangen in kantoren en openbare plekken hoeven ook niet te worden weggehaald.