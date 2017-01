Cuba exporteert voor het eerst in vijftig jaar naar VS

Cuba gaat steenkool exporteren naar de Verenigde Staten. Het is de eerste keer dat Cuba en de VS handel drijven na meer dan vijftig jaar. De eerste levering is gepland op 18 januari, twee dagen voordat Donald Trump aantreedt als president. Trump heeft aangekondigd dat hij de toenadering tussen de twee landen “opnieuw wil onderhandelen”.

Er is nog steeds een handelsembargo vanuit de VS tegen Cuba. President Obama heeft een aantal regelingen getroffen waardoor een voorzichtig begin gemaakt kan worden met de handel tussen de twee landen. Staatsexporteur Cubaexport hoopt op een snelle verdere normalisering van de relatie zodat ook andere producten als honing en koffie naar Amerika kunnen worden gebracht. Cuba exporteert jaarlijks ongeveer 80.000 ton steenkool en probeert om dit product ook te gaan exporteren naar andere westerse landen zoals Duitsland en Groot-Brittannië.