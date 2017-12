Cornelis Amafo betuigt spijt in ‘Bun Rai’

Cornelis Amafo, die op 09 augustus dit jaar werd aangehouden voor de mishandeling van zijn zoon, betuigt in het lied ‘Bun Rai’ spijt voor zijn daden. De single is niet slechts een spijtbetuiging, maar moet als promo-single dienen om het Geweld tegen Kinderen een halt toe te roepen. In een openbrief schrijft de Suripop-winnaar, die inmiddels op vrije voeten is: “De tekst handelt over mijn eigen ervaring, waarbij ik aangeef dat ik fout ben geweest. Ondanks mijn goede bedoelingen, heb ik fouten gemaakt tijdens de opvoeding van mijn kinderen”.

Amafo stelt veel te hebben geleerd van de voorbije periode, waarin hij langer dan een maand vastzat. Met ‘Bun Rai’ wil hij niet alleen zichzelf tot een beter mens en betere vader maken, maar ook andere ouders bewust maken van het feit dat geweld geen onderdeel van de opvoeding hoort te zijn. “Ik ben een slecht voorbeeld. Een voorbeeld van hoe het niet moet met de opvoeding en onder andere met dit lied wil ik daarin verandering brengen en een goed voorbeeld zijn”.g. De behandeling is recent verdaagd naar januari. Na het nieuws van acht uur vanmorgen, is Amafo te gast bij Sidney Grunberg in de Ontbijtradio.