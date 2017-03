Het gaat ook om zelf handen uit de mouwen steken, meent Consumentenkring Suriname

In verband met Wereld Consumenten Rechten Dag (WCRD), die vandaag wordt herdacht, heeft het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI & T) een activiteit gehouden. in het perscentrum van het ministerie moesten diverse toespraken het belang van het thema rond deze dag: “Building a digital world consumers can trust”, onderbouwen.