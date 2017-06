Conservatief Servië krijgt lesbische premier

De lesbische Ana Brnabic is de nieuwe premier van Servië. Het is een bijzondere keuze in een land waar homorechten niet vanzelfsprekend zijn. De 41-jarige Brnabic schreef vorig jaar al geschiedenis toen ze minister werd van Openbaar Bestuur. Ze was de eerste openlijk homoseksuele minister in Servië. Servië is een van de minst homovriendelijke landen in Europa. Geweld en intimidatie tegen homo’s komt vaak voor. In 2010 liep de eerste Gay Parade uit op geweld, sindsdien moet de parade ieder jaar streng worden beveiligd. Brnabic is geen lid van een politieke partij. Ze komt uit het bedrijfsleven en heeft in het verleden ook voor buitenlandse niet-gouvernementele organisaties gewerkt.