Congo komt geld tekort voor organisatie verkiezingen

De regering van Congo heeft geen geld voor de organisatie van de verkiezingen dit jaar. De regering in de hoofdstad Kinshasa heeft berekend dat de stembusgang 1,7 miljard euro gaat kosten en dat is er gewoonweg niet, zei minister van Financiën Pierre Kangudia woensdag.

De staatsbegroting van het land dat circa zestig keer groter is dan ons land, bedroeg in 2016 7,5 miljard euro. In Nederland ligt dat bedrag ter vergelijking op 260 miljard euro.

De verkiezingen hadden eigenlijk vorig jaar moeten worden gehouden, maar ze zijn door organisatorische problemen uitgesteld tot dit jaar. Dat was althans de afspraak die de regering van president Joseph Kabila met oppositieleiders heeft gemaakt. De minister van Financiën zegt woensdag echter dat dit jaar ook niet te realistisch is. De staat heeft veel minder inkomsten dan verwacht, onder meer door dalende grondstofprijzen zoals die van koper en olie. In het delfstofrijke oosten van het land heerst anarchie en plunderen tal van bendes al jaren bijvoorbeeld het voor mobiele telefoons gebruikte erts coltan.