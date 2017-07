Confrontatie tussen demonstranten en politie voor G20-top Hamburg

Demonstranten botsen donderdag aan de vooravond van de G20-top in Hamburg met de politie. De organisatie van de protestmars heeft de betoging stilgelegd, nadat het tot ongeregeldheden kwam. Dat gebeurde even na 20.00 uur. Direct nadat de mars werd beëindigd braken er in verschillende delen van Hamburg rellen uit. In het zwart verklede demonstranten gooiden met waterflesjes en stenen naar de politie, die vervolgens waterkanonnen inzette. Zeker vijftien politieagenten raakten gewond, van wie er drie behandeld moesten worden in het ziekenhuis. Een onbekend aantal betogers is aangehouden. De demonstranten, veelal anti-kapitalisten, protesteerden tijdens een zogenaamde ‘Welcome to Hell-demonstratie’. De demonstratie was gericht tegen de wereldleiders die te gast zijn op de G20-top. In totaal zijn 20.000 agenten op de been in de Noord-Duitse stad. De Hamburgse politie laat weten dat gemaskerde betogers in de wijken St. Pauli en Altona blokkades opwierpen in de straten, waarvan enkele in brand werden gestoken. Een groep bestaande uit ongeveer tweehonderd betogers richtte schade aan auto’s aan volgens de politie. Zeker één auto vloog in brand. Ook werden voertuigen van de hulpdiensten vernield.