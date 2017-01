‘Conferentie Midden-Oosten is doorgestoken kaart’

De gesprekken over het vredesproces in het Midden-Oosten van komende zondag zijn ”doorgestoken kaart”. Dat zei de Israëlische premier Benjamin Netanyahu donderdag. Hij kondigde aan er niet bij te zullen zijn. ”Het is een ‘doorgestokenkaartconferentie’, in elkaar gedraaid door de Palestijnen onder toeziend oog van Frankrijk om extra anti-Israëlische maatregelen aan te nemen. Dit zet het vredesproces een stap terug”, aldus Netanyahu. Hij noemde de bijeenkomst een ”reliek uit het verleden” en ”een laatste stuiptrekking van het verleden voordat de toekomst begint”. Komend weekeinde komen in de Franse hoofdstad vertegenwoordigers van ongeveer zeventig landen en organisaties bijeen. Onder de aanwezigen zal naast de Palestijnse chef-onderhandelaar Saeb Erekat de uitgaande Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry, zijn.

Gastheer Frankrijk hoopt met de conferentie het volledig vastgelopen vredesproces in het Midden-Oosten weer op gang te krijgen. Het gevaar is groot dat het geweld anders weer in alle hevigheid oplaait, aldus de Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Marc Ayrault. Voor de Palestijnen lijkt het overleg mogelijk een laatste kans voor het redden van de tweestatenoplossing, een Palestijnse staat naast de Israëlische. Ze hopen de Franse president François Hollande te overtuigen de Palestijnse staat te erkennen en daarmee ook andere Europese landen over de streep te trekken. Hollande temperde donderdag de verwachtingen voor komend weekeinde. Alleen directe onderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen kunnen volgens hem een eind maken aan het langslepende conflict.