Conferentie in Brussel levert 6 miljard euro op voor Syrische vluchtelingen

De donorlanden die woensdag vergaderden over het vluchtelingenvraagstuk in Syrië hebben samen 6 miljard dollar (5,6 miljard euro) steun beloofd voor 2017. Dat heeft EU-commissaris Christos Stylianides gezegd na afloop van de top. Het toegezegde bedrag, niet allemaal nieuw geld, komt in de buurt van wat de Verenigde Naties denken dat dit jaar nodig is voor humanitaire hulp in Syrië en aan Syrische burgers die naar het buitenland zijn gevlucht. De VN schat het benodigde bedrag op 8 miljard dollar. Duitsland wierp zich op als de belangrijkste individuele sponsor onder de ongeveer zeventig deelnemende landen.

Minister van Buitenlandse Zaken Sigmar Gabriel zei dat de Bondsrepubliek de komende jaren in totaal 1,169 miljard euro uittrekt voor Syrië. Gabriel wees er tijdens de top op dat de EU-landen zodanig zijn verdeeld over het vluchtelingenvraagstuk, dat ze er niet in zijn geslaagd zelfs een kwart van de beloofde 160.000 vluchtelingen uit Italië en Griekenland over de lidstaten te verdelen. Dat staat in schrille tegenstelling tot Libanon, Turkije en Jordanië. “Zij hebben een ongelofelijk aantal vluchtelingen opgevangen, terwijl het relatief arme landen zijn. Soms schaam ik me als ik kijk naar het Europese debat over de kwestie”, aldus Gabriël.