Computersoftware van onderzoekers kijkt of dieren pijn hebben

Speciale software gemaakt door onderzoekers kijkt of dieren mogelijk pijn hebben. Daarbij wordt gebruikgemaakt van machine learning. De software wordt op donderdag gepresenteerd door onderzoekers van de University of Cambridge, tijdens een conferentie over gezichtsherkenning in Washington. Dat meldt Phys.org. Met behulp van beeldherkenning wordt gekeken naar bepaalde onderdelen van het gezicht, die aangeven of een dier last heeft van pijn. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld nauwe ogen, strakgetrokken wangen en naar voren gevouwen oren. Op basis van alle gescande gezichtsonderdelen, hangt de software een score aan het pijnniveau van het dier. Op het moment werkt dat alleen bij stilstaande beelden.

De onderzoekers willen bewegende video’s gaan analyseren, zodat bijvoorbeeld boeren hun dieren in de gaten kunnen houden. Het pijnprogramma leert met behulp van machine learning om pijnindicatoren beter te herkennen. Hierbij gebruikt een kunstmatige intelligentie eerdere ervaringen om in de toekomst beter te kunnen oordelen over beelden.