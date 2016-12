commissie-keurt-plan-voor-uitbreiding-macht-erdogan-goed

Een speciale commissie van het Turkse parlement heeft plannen goedgekeurd die president Recep Tayyip Erdogan meer bevoegdheden geven. Daarmee is de weg vrijgemaakt voor het parlement om er over te debatteren en te stemmen. De stap leidde tot hevige protesten van de oppositie. Het is de bedoeling van de islamitische AK-partij van president Erdogan om de Turkse staatsvorm om te zetten naar een presidentieel systeem.

Daarin is de president niet alleen staatshoofd maar ook regeringsleider. De functie van premier komt dan te vervallen. Door de verandering zou Erdogan veel meer macht krijgen. De oppositie vreest voor een dictatuur. In het parlement heeft de AKP steun van de ultranationalistische MHP en daarmee een meerderheid voor de plannen. Na de stemming in het parlement moet er in het voorjaar een referendum over komen.